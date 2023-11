Brussel vreest de grote winst van PVV van Geert Wilders

Geen enkel EU-kopstuk zegt het hardop, maar de schrik over de grote en onverwachte winst van de PVV van Geert Wilders zit er in Brussel goed in. Website Politico schreef vrijdag dat Brussel bang is 'voor het blonde beest', de 'Nederlandse Trump'. Later deze ochtend komen in Brussel de 27 EU-ministers van handel bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen als de handelsbetrekkingen van de Europese Unie met de VS en de handelsovereenkomst met Chili.

Maar in de wandelgangen zal demissionair minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel) vooral veel vragen krijgen over de verkiezingsuitslag, zo verwachten diplomaten. Het is nog lang niet zeker dat Wilders een kabinet gaat leiden. Maar ook als dat niet gebeurt, zal de uitslag op minstens drie punten niet zonder gevolgen blijven in de EU. Allereerst zal de opstelling van Nederland in Brussel hoogstwaarschijnlijk minder pro-Europees worden. Nederland is met Rutte nu een van de grote pro-Europese spelers in Brusse





