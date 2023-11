Brouwers kritiseert Ajax na overwinning op Heerenveen

Alsof ze de Champions League-finale hebben gewonnen, foeterde Brouwers bij ESPN, nadat Ajax met 4-1 won van Heerenveen. VoetbalPrimeur vroeg Martha na afloop wat hij vindt van die opmerking."Daar heb ik niet veel op te zeggen. Dat mag hij vinden. Als we kijken naar het verloop van ons seizoen, was het niet zo best. Dan mogen we blij zijn met wat we nu hebben laten zien."Video

NUSPORT: Ajax wekt irritatie bij Heerenveen-speler Brouwers: 'Alsof ze de CL-finale winnen'SC Heerenveen-middenvelder Luuk Brouwers hekelt de houding van de spelers van Ajax zondag na de 4-1-zege op de Friese club. De doelpuntenmaker vindt dat de Ajacieden zich gezien het spelverloop anders hadden moeten gedragen.

