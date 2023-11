Brobbey verschijnt zeer schuldbewust voor camera na deceptie tegen PSV

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.(5-2). De 21-jarige spits rekent het zichzelf aan voor rust niet meer dan één doelpunt te hebben gemaakt.

"Ik vond dat we de eerste helft fantastisch speelden", zegt Brobbey."Als ik de kansen afmaak, dan was het een heel andere wedstrijd geworden."Na rust wist PSV de topper in no-time te kantelen."Ik weet eerlijk gezegd niet wat er in de tweede helft gebeurde. We begonnen heel slap, PSV juist heel sterk. We gaven de goals makkelijk weg."

Brobbey prijst de gehanteerde tactiek van interim-coach Hedwiges Maduro."Hedwiges had samen met Dave Vos (assistent-coach, red.) een heel goed plan gemaakt, dat zag je in de eerste helft ook terug."duidelijk extra instructies aan de hand van de verloren Europa League-wedstrijd donderdag bij Brighton & Hove Albion (2-0)."Tegen Brighton gingen we bijna niet diep." Tegen PSV zorgde Brobbey op die manier juist voor veel gevaar. headtopics.com

Toch was het niet genoeg voor een resultaat. Ajax staat op een historische laatste plaats in de Eredivisie."We blijven strijden", zegt de spits."De fans moeten vertrouwen op de eerste helft die we speelden. Iedereen heeft de eerste helft gevochten, in de tweede helft was het gewoon beetje gekkenwerk. We moeten ons vasthouden aan de eerste helft."

Ja hij had een goal extra moeten maken, maar hij speelde gewoon een goede wedstrijd. Komt helemaal goed met deze jongen. Tijd voor Mikautadze om net zoveel speeltijd en kansen te krijgen als Brobbey. Hij werkt hard, doet zijn best, maar het kan echt niet meer. headtopics.com

