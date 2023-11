Brobbey verantwoordelijk: 'Ajax speelde fantastisch, ik moet kansen afmaken'

voelt zich verantwoordelijk voor zijn gemiste kansen in de openingsfase, hoewel hij kort voor rust nog wel voor de 1-2 voorsprong zorgde."Ik denk dat we in de eerste helft fantastisch speelden. Als ik de kans had gemaakt, dan was het een heel andere wedstrijd geworden", doelt Brobbey in gesprek metop het moment waarop hij de bal in het lege doel leek te kunnen schuiven. De sterke spits voelt zich verantwoordelijk."Ja. Ik moet die kansen gewoon afmaken.

In de tweede helft stelde PSV orde op zaken en viel Ajax ver terug. Brobbey weet niet waar dat aan lag."Ik weet het niet eerlijk gezegd. Wij begonnen heel slap, PSV heel sterk. Wij gaven de goals heel makkelijk weg." Net als in de voorbije maanden viel het elftal uit elkaar. "Ik zou niet weten waarom dat is", verzucht deBrobbey zag Ajax nog zo goed beginnen."Hedwiges (Maduro, red.) had een heel goed plan gemaakt, samen met Dave Vos. Dat zag je in de eerste helft.

