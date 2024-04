Brobbey treedt in de voetsporen van Huntelaar en Van der Vaart

is met zijn doelpunt tegen FC Twente in de voetsporen getreden van Klaas-Jan Huntelaar en Rafael van der Vaart. De spits keerde terug na een hamstringblessure en had meteen weer een belangrijke rol bijTegen FC Twente kopte Brobbey de gelijkmaker binnen namens Ajax . Dit was voor de clubtopscorer zijn zeventiende doelpunt van het seizoen. Hiermee is Brobbey de eerste Nederlandse Ajacied sinds Huntelaar met minstens zeventien treffers in een seizoen.

In de afgelopen seizoenen waren er met Sébastien Haller , Dusan Tadić en Arek Milik wel de nodige buitenlandse spelers met minstens zeventien doelpunten in een seizoen. Naast Huntelaar kwamen alleen Wesley Sneijder en Van der Vaart deze eeuw boven de zeventien treffers uit.Dit is niet de enige mijlpaal die Brobbey heeft bereikt met zijn doelpunt tegen FC Twente. Hij heeft nu sinds zijn debuut in de Eredivisie veertig competitiedoelpunten gemaakt.

Brobbey Doelpunt FC Twente Ajax Seizoen Huntelaar Van Der Vaart

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Trefzekere Brobbey in voetsporen van Huntelaar en Van der VaartLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Van Hooijdonk analyseert 'Ajax Legend' Van der Vaart: 'Pijnlijk om te zien'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Van der Vaart genoot van absolute uitblinker: 'Grote meneer aan het worden'Rafael van der Vaart genoot vrijdagavond van het spel van Tijjani Reijnders tegen Schotland. In het oefenduel van Nederland maakte Reijnders het eerste doelpunt en gaf later ook de assist op Donyell Malen, die de 4-0 maakte. Hij werd na afloop uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Van der Vaart geniet intens van spel én interview ‘grote meneer’ ReijndersRafael van der Vaart heeft tijdens Nederland - Schotland enorm genoten van Tijjani Reijnders, zo onthult de analist na afloop bij de NOS. Volgens de analist is de middenvelder haast niet meer weg te denken uit het huidige Oranje, een mening die wordt gedeeld door bondscoach Ronald Koeman.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Van der Vaart vond één speler van het Nederlands elftal nóg beter dan ReijndersRafael van der Vaart heeft Mark Flekken aangewezen als beste man aan de kant van het Nederlands elftal. De doelman van Brentford werd een paar keer flink op de proef gesteld door Schotland, maar weerde zich kranig en hield zijn doel schoon: 4-0.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Van der Vaart reageert verbaasd op uitleg van Koeman: ‘Frappant’Bondscoach Ronald Koeman gaf voor aanvang van het oefenduel Nederland - Schotland tekst en uitleg bij zijn keuze om Jeremie Frimpong de voorkeur te geven boven Denzel Dumfries.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »