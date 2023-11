Brobbey prijst strijdplan Maduro en trekt zich gemiste kans erg aan

voor de camera van ESPN. 'In de eerste helft speelden we fantastisch. Daarna gaven we de goals weg tegen een heel sterk PSV.'

Voor rust maakte Ajax het PSV lastig met loopacties. 'Hedwiges Maduro en Dave Vos hadden een goed plan gemaakt voor wat we moesten doen in balbezit. Tegen Brighton & Hove Albion gingen we nooit diep en we wisten dat PSV ver naar voren speelde.'

Na de hervatting stortte Ajax helemaal in, waardoor het naar de laatste plaats in de Eredivisie zakte. 'We moesten ons vasthouden aan de eerste helft en we zullen blijven strijden.'

De 1-2 van Ajax: gigantische ontlading bij Brobbey na missen van eerdere kansenBrian Brobbey heeft Ajax zondagmiddag op slag van rust aan een 1-2 voorsprong geholpen bij PSV. De spits van de Amsterdammers, die al een groot aantal kansen onbenut liet in de eerste helft, kreeg de bal mee van Steven Bergwijn en verschalkte doelman Walter Benítez. Lees verder ⮕