Britt Dekker pakt samen met paard George goud op EK: 'Droom die uitkomt'

Britt deelt een foto en video van het evenement. 'Vandaag het eerste onderdeel van het Europees Kampioenschap gereden en daar hebben we goud gepakt met een vette score van 70%', zo begint ze haar post. 'Echt een droom die is uitgekomen. Zaterdag het tweede onderdeel, namelijk de freestyle. Maar mijn EK kan niet meer stuk dit is zo ongelooflijk gaaf om mee te maken.

'Volgens Britt had ze dit niet in haar eentje kunnen bereiken. 'Iedereen die hier aan bijgedragen heeft heel erg veel dank. Mijn trainer @tinekebartels - mijn groom @liasmit - John de Mol en Talpa voor George mijn allerliefste droompaard en natuurlijk mijn vrienden en familie! Bedankt bedankt bedankt.

