Britse premier reageert op uitspraken J.K. Rowling over transmensen

De Britse premier Rishi Sunak heeft gezegd dat mensen niet gecriminaliseerd mogen worden "voor het vermelden van eenvoudige feiten over de biologie". Met zijn uitspraak reageert de premier op berichten van schrijfster J.K. Rowling, die zich een dag eerder op X uitliet over transmensen. Rowling schreef dat zij bepaalde bekende transvrouwen als mannen beschouwt en dat ze er geen probleem mee zou hebben om gearresteerd te worden, als deze uitspraken strafbaar zouden zijn.

Met haar uitspraken reageerde Rowling op de Hate Crime and Public Order Act, die maandag van kracht werd in Schotland. De wet stelt het "aanwakkeren van haat" met betrekking tot leeftijd, handicap, religie, seksuele geaardheid en transgenderidentiteit strafbaar. De Schotse premier Humza Yousaf zei dat het wetsvoorstel gaat over "het beschermen van mensen tegen een opkomende golf van haat

