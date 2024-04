Britse koninklijke familie opent delen van Balmoral Castle voor publiek

De Britse koninklijke familie stelt deze zomer voor het eerst delen van Balmoral Castle open voor publiek. Dat is sinds 1855, toen het kasteel in gebruik werd genomen, nog nooit gebeurd. Het buitenverblijf in de Schotse Hooglanden was de plek waar de in 2022 overleden koningin Elizabeth vaak de zomer doorbracht. Ook haar zoon koning Charles en zijn vrouw Camilla komen er vaak. Kroonprins William en prinses Catherine hebben een eigen verblijf op het landgoed.

Tussen 1 juli en 4 augustus vinden er rondleidingen plaats in delen van het kasteel. Dit kan alleen met een tour en een gids. Een kaartje voor een tour kost 100 Britse pond (117 euro). Wie daar ook een afternoon tea bij wil boeken, moet 150 pond (175 euro) betalen. Er zijn slechts veertig tickets per dag beschikbaar. Voor enkele dagen zijn alle kaarten al verkocht. Toeristen kunnen de tuinen van Balmoral langer bezoeken. Die zijn vanaf mei open voor publiek tot begin augustu

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NOS / 🏆 5. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Officieel: dit is het tenue waarmee het Nederlands elftal gaat spelen op het EKDe KNVB heeft maandagochtend het officiële tenue gepresenteerd waarmee het Nederlands elftal zal gaan uitkomen op het EK aankomende zomer. Het is een minimalistisch oranje thuistenue en een blauw uittenue met geometrische patronen. Komende vrijdag zal het tegen Schotland voor het eerst worden gedragen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Waarom het bierflesje ideaal hergebruikt kan worden: 'Hét voorbeeld van hoe het zou moeten'Wat in de jaren 80 begon als een zakelijke afweging van de biersector, blijkt een ideale strategie voor verduurzaming. Het bierflesje wordt steeds vaker, in plaats van stukgemaakt en omgesmolten, helemaal hergebruikt.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Oproep Labour-leider om St. George-kruis in Engels voetbalshirt weer rood te makenHet nationale voetbalshirt van Engeland trekt de aandacht van het Britse parlement. Verschillende Britse politici verbazen zich over een detail in het ontwerp.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Oproep Labour-leider om St. George-kruis in Engels voetbalshirt weer rood te makenHet nationale voetbalshirt van Engeland trekt de aandacht van het Britse parlement. Verschillende Britse politici verbazen zich over een detail in het ontwerp.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Labour-leider roept Nike op St George-kruis in Engels voetbalshirt weer rood te makenHet nationale voetbalshirt van Engeland trekt de aandacht van het Britse parlement. Verschillende Britse politici verbazen zich over een detail in het ontwerp.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Labour-leider roept Nike op St George-kruis in Engels voetbalshirt weer rood te makenHet nationale voetbalshirt van Engeland trekt de aandacht van het Britse parlement. Verschillende Britse politici verbazen zich over een detail in het ontwerp.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »