Britney Spears deletet bericht over komst tweede boek

Britney Spears heeft op sociale media korte tijd gehint op een mogelijk tweede deel van haar memoires The Woman In Me. In een Instagram-post schreef ze dat het vervolg "volgend jaar" moet uitkomen. Het bericht is echter weer door de zangeres verwijderd.

Spears bracht afgelopen week haar boek uit. Daarin vertelt ze onder meer dat ze een abortus liet uitvoeren toen ze nog samen was met zanger Justin Timberlake. Het is onduidelijk welke verhalen Spears nog meer wil vertellen in een eventueel tweede deel. Wel was het boek al af toen bekend werd dat het huwelijk tussen de zangeres en Sam Asghari voorbij was. Spears weigerde aanpassingen aan te brengen in het boek en beschreef haar toenmalige echtgenoot als een"godsgeschenk".

Fans van Matthew Perry komen sinds zondag mondjesmaat af op het huis van de zaterdag overleden acteur in Los Angeles.