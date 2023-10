Brighton komt op 2-0, net als Ajax meer van eigen helft af komt

Ajax wil voetballen, ook al geeft het dan zeeën van ruimte weg en kan het zomaar 3-0 en 4-0 worden straks.

Maar voor nu is Ajax gevaarlijk, via Berghuis. Hij kapt van rechts naar binnen en raakt met links de paal. Komt Brighton goed weg. Brighton - Ajax: 2-0

Ajax reist zonder drietal spelers af naar Engeland voor duel met BrightonAjax reist met 22 spelers af naar Engeland voor het duel met Brighton & Hove Albion in de groepsfase van de Europa League. Op de clubsite van de Amsterdammers is te lezen dat Georges Mikautadze ontbreekt vanwege ziekte, terwijl interim-trainer Hedwiges Maduro door blessures ook geen beroep kan doen op Jay Gorter en Devyne Rensch. Lees verder ⮕

Dolend en stuurloos Ajax lijkt op het juiste moment te komen voor BrightonBrighton & Hove Albion degradeerde ruim twintig jaar geleden bijna naar het amateurniveau in Engeland. Anno 2023 spelen the Seagulls echter in de Europa League en zijn er complimenten in overvloed vanwege het aanvallende en gedurfde spel. Lees verder ⮕

Maduro moet waken voor deze valstrik van Brighton: 'Dan kan Ajax echt profiteren'Ajax neemt het donderdag op tegen het gevaarlijke en tactische Brighton, waar de Amsterdammers op zoek gaan naar de eerste zege in de Europa League. De Engelse opponent krijgt veel lof, maar in VP Onder de Loep worden ook de zwaktes van de ploeg van Roberto de Zerbi bloot gelegd. Lees verder ⮕

