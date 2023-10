Brighton koestert 'historische' zege: 'Hadden tactiek Ajax niet aan zien komen'

donderdagavond gepositioneerd stond. De manager van Brighton had niet verwacht dat de Amsterdammers dusdanig defensief voor de dag zouden komen en moest om die reden een tactische aanpassing doen.Hedwiges Maduro, de interim-trainer van Ajax, gaf voorafgaand aan het duel met Brighton al aan 'wat andere accenten' aan te brengen. Ajax stond uiteindelijk een stuk compacter in het American Express Comunity Stadium, al stichtte het zelf nauwelijks gevaar.

Met name in de tweede helft, maar ook in de eerste helft al", aldus De Zerbi, die zag hoe zijn ploeg via João Pedro na 43 minuten spelen alsnog tot scoren kwam.."Ze hadden het middenveld aangepast en ze verdedigden met twee spitsen. We kregen dat snel door, pasten ons aan en vonden de juiste ruimtes op het veld." Brighton liep via Ansu Fati kort na rust uit tot 2-0, tevens de eindstand. De Zerbi is enorm blij met de zege.

