een einde aan een zegeloze reeks van vijf wedstrijden. Dat kon de club goed gebruiken, gaf manager Roberto De Zerbi aan. 'We hebben nog niet de vorm van vorig seizoen.'Brighton was vorig seizoen een van de verrassingen in de Premier League en dwong voor het eerst in de clubhistorie Europees voetbal af. Voor aanvang van de tiende speelronde bezetten plek zeven, maar het spel kan volgens De Zerbi beter. De laatste vijf wedstrijden eindigden allemaal in een gelijkspel of een nederlaag.

'Maar het belangrijkste is dat we geen tegendoelpunten hebben gekregen en dat we de wedstrijd met de nul hebben afgesloten. Ik hoop dat dit resultaat de stemming verandert. We moeten wedstrijden gaan winnen en beter gaan spelen, want we hebben nog niet de vorm van vorig seizoen.'Zondag kan Brighton weer aan de bak. Dan wacht het thuisduel met Fulham. 'De moeilijkheidsgraad tussen de Premier League en de Europa League is min of meer hetzelfde', concludeerde De Zerbi.

LIVE: Ajax kan het tij nog niet keren en verliest ook bij Brighton (gesloten)Het is nog altijd flinke crisis bij Ajax, maar donderdagavond wacht een zware krachtmeting op de Amsterdammers: in de Europa League is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is.

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: 'Maar Ajax is Ajax'Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven.

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie.

Ajax-trainer Maduro onder de indruk van Brighton: 'Ik ga andere accenten leggen'Interim-coach Hedwiges Maduro gaat donderdag bij Ajax een iets andere speelstijl hanteren voor het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De oud-middenvelder ontkent dat hij het compleet anders gaat doen dan de inmiddels vertrokken Maurice Steijn.

Ajax reist met 22 man af naar Brighton, drietal ontbreekt bij AmsterdammersAjax reist met 22 man af naar Brighton voor het lastige uitduel in de Europa League, dat donderdag wordt gespeeld. Bij de Amsterdammers ontbreken drie spelers vanwege uiteenlopende redenen.

Ajax reist zonder drietal spelers af naar Engeland voor duel met BrightonAjax reist met 22 spelers af naar Engeland voor het duel met Brighton & Hove Albion in de groepsfase van de Europa League. Op de clubsite van de Amsterdammers is te lezen dat Georges Mikautadze ontbreekt vanwege ziekte, terwijl interim-trainer Hedwiges Maduro door blessures ook geen beroep kan doen op Jay Gorter en Devyne Rensch.