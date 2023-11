Brighton en Aston Villa geven Nederlandse zegetocht wisselend vervolg

In navolging van de zeges op Ajax en AZ hebben Brighton & Hove Albion en Aston Villa in eigen land een wisselend resultaat geboekt. Brighton morste zondagmiddag tegen Fulham voor de vijfde keer op rij punten in de Premier League. Aston Villa bezet na de overwinning op Luton Town de vierde plek.. De ploeg van Roberto De Zerbi was met 2-0 te sterk en won daarmee voor het eerst in zes wedstrijden weer eens. Die goede lijn heeft Brighton zondag niet kunnen doortrekken.

Door een eigen doelpunt van Tom Lockyer werd het ook nog 3-0. Diaby werkte een lange bal langs de doelman, maar zag de verdediger uit Wales de bal nog binnenglijden. Luton Town deed nog iets terug middels een zeer knullige eigen goal van Emiliano Martínez. Ezri Konsa kopte de bal veel te hard terug op zijn eigen doelman, raakte de lat en via het lichaam van de Argentijn viel de bal binnen: 3-1.Door de zege klimt Aston Villa (tijdelijk) naar de vierde plek in de Engelse competitie.

Aan de kant van West Ham kon Mohammed Kudus de nederlaag dus niet voorkomen. De voormalige Ajacied kreeg voor het eerst in de competitie een basisplek van manager David Moyes. Ondanks een vrije rol kon hij zijn stempel niet drukken. Sterker nog, hij belandde om een andere reden op het wedstrijdformulier. Bij een opstootje kreeg Kudus, net als Everton-goalie Jordan Pickford, een gele kaart. headtopics.com

Voor Everton zijn de punten zeer welkom.

