Brian Brobbey indrukwekkend volgens analist

De analist is onder de indruk van de aanvaller, die tegen RKC Waalwijk (4-1) twee keer wist te scoren, en wijst naar zijn collega-analisten aan tafel."Jullie zijn ook stil, dus ik vind het wel grappig."aan, waar Van der Vaart op cynische wijze op inhaakt."En de hele slechte spits Brobbey, die jullie allemaal een hele slechte spits vonden." Van Ramshorst stelt dat Van der Vaart heeft gezegd dat geen speler van Ajax goed genoeg was."Nee, ik zei dat Brobbey fantastisch is", countert Van der Vaart. "Hij creëert heel veel kansen in een slecht elftal, wat ik nog steeds vind. Nou, hij maakt het nu waa





Mogelijke transfer van Brian Brobbey naar Manchester UnitedVolgens Jacobs is een mogelijke transfer van Brobbey naar Manchester United niet op de korte termijn aan de orde. De huidige nummer acht van de Premier League zou in de komende zomerse transferperiode werk kunnen gaan maken van het aantrekken van de spits.

Hlynsson geeft Ajax wat lucht met 3-1 • Vaessen stopt strafschop BrobbeyUtrecht en PSV trapten om 12.15 uur af in de Galgenwaard. Verder was het Vitesse-Feyenoord en Sparta-Go Ahead om 14.30 uur en Ajax en RKC sluiten om 16.45 uur de dag af.

Brobbey over de kont erin en kritiek Van Basten: 'Heb zijn trigger niet nodig'Saai was 2023 voor Brian Brobbey allerminst. De spits beleefde een rampzalig jaar met Ajax, maar hij maakte ook zijn debuut in Oranje. Een jaar met wisselende emoties.

Brobbey over de kont erin en kritiek Van Basten: 'Heb zijn trigger niet nodig'Saai was 2023 voor Brian Brobbey allerminst. De spits beleefde een rampzalig jaar met Ajax, maar hij maakte ook zijn debuut in Oranje. Een jaar met wisselende emoties.

Brobbey sneert na kritiek: ‘Hij praat veel, maar ik heb zijn trigger niet nodig’Brian Brobbey kan niets met de kritiek van Marco van Basten. Dat vertelt de Ajax-spits in een eindejaarsinterview met de NOS. De oud-spits en huidig analyticus verweet Brobbey dat zijn kwaliteiten voor het doel nog het nodige te wensen over laat. 'Van Basten praat over iedereen', aldus de aanvaller.

Brobbey en Kraay schaterlachen na grap Ajax-spits: ‘Wordt niet leuk voor jou’Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax-spits Brian Brobbey, die in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN een geslaagde grap maakt.

