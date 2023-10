Bretly D. blijft ontkennen en zwijgen: 'Ingefluisterd door advocaat'

Nederland Headlines

Bretly D. verbleef niet in Amsterdams hotel maar was binnen voor toiletbezoekDe politie heeft in een Amsterdams hotel Bretly D. aangehouden. De 24-jarige man zou betrokken zijn bij een dodelijke schietpartij in Rotterdam en een steekincident in Zutphen. Lees verder ⮕

Wekdienst 27/10: Bretly D. voorgeleid • Regenboog VerkiezingsdebatNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕

Feit of Fictie: Is de Van Brienenoordbrug de drukste brug van Nederland?De Van Brienenoordbrug gaat verbouwd worden en dat is best een belangrijke ingreep. De brug is volgens bouwredacteur Renol Vestergaard van het FD de drukste brug van Nederland, sommigen zeggen zelfs van Europa. Lees verder ⮕

PSG laat weinig heel van Milan; Dortmund wint nipt van NewcastleParis Saint-Germain heeft woensdagavond overtuigend weten af te rekenen met AC Milan. Nadat Kylian Mbappé het bal opende in de eerste helft liepen de Fransen uit tot 3-0. Daarmee gaat PSG aan kop in Groep F van de Champions League, mede doordat Borussia Dortmund wist te winnen van Newcastle United. Lees verder ⮕

Slot veranderde in 'Simeone-light' na Lazio-treffer: 'Was er niet heel gerust op'Arne Slot zat na de 3-1 van SS Lazio even met samengeknepen billen op de bank. Om de pit er weer een beetje in te krijgen bij zijn elftal, besloot de Feyenoord-trainer het publiek op te jutten. Daarbij veranderde hij voor even in een soort 'Diego Simeone-light', zo geeft hij zelf toe. Lees verder ⮕

Lachen om 'irritant' pesterijtje Feyenoord-fans: 'Niet heel fijn voor hen'Ramiz Zerrouki en Mats Wieffer hebben genoten van de zege van Feyenoord op Lazio (3-1). Tien minuten voor tijd juichden de Feyenoord-fans volop mee met elke goede pass. 'We zeiden na afloop tegen elkaar: we tikten ze van links naar rechts', aldus Zerrouki. Lees verder ⮕