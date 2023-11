Brede welvaart en bestaanszekerheid: wat is het en waarom is het belangrijk?

Eén op de tien Brabanders heeft vaak of bijna altijd geldzorgen. En meer dan de helft heeft in meer of mindere mate moeite om rond te komen. Duidelijk is dat de politiek wat moet doen. 'Brede welvaart' is een term die daarbij vaak valt, ook in de verkiezingsprogramma's. Maar wat is dat? En wat moeten we doen om te zorgen dat iedereen mee kan doen?"Bestaanszekerheid en brede welvaart moeten we niet door elkaar halen", meent Otto Raspe.

Hij is Professor of Practice Brede welvaart aan de Universiteit van Tilburg."Bij brede welvaart richt je je niet alleen op economische groei, ook wel smalle welvaart genoemd, maar kijk je naar wat mensen waardevol vinden." Dat gaat volgens de professor deels over materiële dingen als werk en inkomen, maar het gaat ook over maatschappelijke betrokkenheid en de veiligheid van hun omgeving. Een veelomvattend begrip dus. Hoe zit het dan met bestaanszekerheid?"Dat zien we als een grens waarvan we het onacceptabel vinden als mensen daar onder komen, bijvoorbeeld als het gaat om inkomen en uitgave

:

NUSPORT: Verstappen heeft niets met gekte rond GP Las Vegas: 'Ik leek wel een clown'Max Verstappen is weinig enthousiast over de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander voelde zich woensdagavond niet op zijn gemak tijdens de openingsceremonie van het GP-weekend en liet zich daarna kritisch uit over de Formule 1-leiding.

Bron: NUsport | Lees verder »

EENVANDAAG: Oud-leraren zijn hard nodig tegen personeelstekorten, maar ze terugkrijgen voor de klas blijkt lastig: 'Dat hun salaris nu goed is, is niet voldoende'Ze zijn met ruim 80.000 man: de mensen die wel een onderwijsdiploma hebben, maar niet voor de klas staan. Vijf jaar geleden zag het kabinet deze ‘stille reserve’ nog als een van de oplossingen voor het lerarentekort, maar waar zijn die oud-leraren?

Bron: EenVandaag | Lees verder »

EENVANDAAG: Nederland kan voor het eerst een vrouwelijke premier krijgenMet de VVD hoog in de peilingen is het niet ondenkbaar dat Nederland met Dilan Yeşilgöz voor het eerst een vrouwelijke premier krijgt. En daarmee is ons land rijkelijk laat: "De meeste EU-landen hebben al een of meerdere vrouwelijke premiers gehad."

Bron: EenVandaag | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: 'Sutalo is nu al een topverdediger, iedereen in Nederland gaat dat snel zien'Eerst waren het de Denen, toen de latino's en nu de Kroaten: Ajax heeft sinds de zomer de beschikking over Josip Sutalo, Borna Sosa en Jakov Medic, iets wat met vallen en opstaan verloopt. Hoe wordt er in Kroatië naar het drietal gekeken? VoetbalPrimeur zoekt het uit.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NUSPORT: Eerste racedag in Vegas mondt uit in debacle: 'Een fenomenale shitshow'Video: Ferrari van Sainz raakt beschadigd door losgekomen putdeksel in Vegas. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl

Bron: NUsport | Lees verder »

NOS: Leger Israël: wapens en een commandocentrum gevonden in al-Shifa-ziekenhuisIn de omgeving van het ziekenhuis wordt al dagenlang gevochten. Volgens Israël heeft Hamas een grote commandopost onder het ziekenhuis.

Bron: NOS | Lees verder »