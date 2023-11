Breda wil ook een Pride: 'Acceptatie is heel erg aan het verslechteren'

"De verdraagzaamheid is echt heel erg aan het verslechteren", zegt Wiesje Kuijpers van gay café Flamingoos."Onlangs zijn er twee gasten van ons in elkaar geslagen omdat ze gewoon hand in hand over straat liepen. En iemand van mijn barpersoneel had laatst thuis een date, maar in plaats daarvan kwamen er twee jongens die hem overvielen. En ook als mensen op mijn terras zitten, wordt er vaak 'vieze homo's' naar ze geroepen. Dat gebeurt echt steeds vaker.

Tijd voor actie, vindt raadslid Inge Verdaasdonk."Nederland is wereldwijd weer gezakt op de ranglijst van tolerante landen", vertelt ze."Ik hoor dat ook terug in Breda. Vanuit de 'roze' horeca begrijp ik dat ook veiligheid echt weer een probleem is en dat moet veranderen."

Een Breda Pride kan volgens haar daarbij helpen."Maar het moet dan wel meer zijn dan alleen een regenboogvlag ophangen en bier drinken", vervolgt ze."De Pride was altijd activistisch bedoelt en niet als een feestje waarbij je in zo weinig mogelijk kleren rondloopt."

"Het gaat ons om het gedachtegoed en we willen wat betekenen voor de maatschappij. Wij willen het gesprek op gang brengen en een stukje cultuur erbij halen. Dat is het belangrijkste. Daarom zitten naast de horeca ook belangenorganisaties aan tafel. Het is eigenlijk raar dat Breda nog geen Pride heeft, want die is echt nodig."Maar plezier maken hoort er natuurlijk wel bij. Afgelopen zomer was er al een voorproefje in de Sint Janstraat waar Ruth Jacott op een klein podium optrad.

