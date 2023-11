Braziliaanse legende fel tegen mogelijke nieuwe bondscoach: 'F*ck Ancelotti!'

"Hij heeft nog steeds geen tijd gehad om met het nationale team te doen wat hij doet met zijn club, namelijk het trainen en samenbrengen van spelers, wat zijn kracht is. Hij doet wat hij kan. Ze speelden gelijk en verloren in hun laatste twee wedstrijden, maar niemand wint altijd", zegt Romario over Diniz.Als hem gevraagd wordt of Ancelotti een goede match zou zijn voor Brazilië, reageert Romario fel.

VOETBALZONENL: Romário spreekt zich uit over Braziliaans bondscoachschap: 'F*ck Ancelotti'Romário is een uitgesproken mening toegedaan over wie het Braziliaanse voetbalelftal naar eindelijk weer eens internationaal succes moet gaan leiden: Fernando Diniz. Diniz is coach van Fluminense en momenteel interim-trainer van o Seleçao.

VOETBALPRIMEUR: Real Madrid slaat gigantische slag: Vinícius Júnior tekent nieuw contractReal Madrid heeft het contract van Vinícius Júnior opengebroken en verlengd. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft dinsdagmiddag zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis, die hem tot de zomer van 2027 bij De Koninklijke houdt.

VOETBALZONENL: Real Madrid voorkomt transfervrij vertrek met contractverlenging van sterkhouderVinícius Júnior heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid verlengd. Daarmee heeft de Koninklijke een transfervrij vertrek van de Braziliaanse sterspeler na dit seizoen weten te voorkomen. Vinícius ligt nu tot medio 2027 vast in de Spaanse hoofdstad.

