Brand in Russische olieraffinaderij, mogelijk door drone

In een olieraffinaderij in het zuiden van Rusland is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brand is inmiddels geblust en de autoriteiten in de regio Krasnodar maken geen melding van slachtoffers of schade aan infrastructuur.

De oorzaak is nog niet bekend, maar in een aantal Russische media wordt gespeculeerd dat er een drone-aanval aan voorafging. Oekraïne reageert doorgaans niet op dit soort incidenten. De regio Krasnodar ligt in het zuidwesten en is via de Krimburg verbonden met de geannexeerde Krim. Eerder zei het Russische ministerie van Defensie dat er boven de Zwarte Zee en het noordwesten van Krim 36 Oekraïense drones onschadelijk zijn gemaakt. Details werden niet gegeven.

