Brand in pand in Etten-Leur, alcohol- en drugscontrole in Helmond, auto-ongeluk in Den Bosch

In een pand aan de Oude Kerkstraat in Etten-Leur is vanavond brand uitgebroken. Het gaat om een gebouw van Retour Matras. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig. De ruimte is geventileerd. Het is niet bekend wat er in brand heeft gestaan. De politie heeft een alcohol- en drugscontrole gehouden in Helmond. Hierbij werden meerdere auto's van de weg gehaald. Een paar mensen mochten niet verder rijden, omdat ze onder invloed waren. Een van hen reed met een klein kind in de auto.

Hier is een melding van gedaan bij Veilig Thuis. Op de Vughterweg in Den Bosch zijn twee auto's tegen elkaar gebotst. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. Een van de bestuurders raakte lichtgewond en is in een ambulance onderzocht. Een bergingsbedrijf heeft de auto's weggetakeld





