Branco van den Boomen, Steven Berghuis, Jordan Henderson en Gerónimo Rulli indrukwekkend op training bij Jong Ajax

Branco van den Boomen, Steven Berghuis, Jordan Henderson en Gerónimo Rulli hebben dit seizoen indruk gemaakt op de training bij Jong Ajax. Dit seizoen hebben verschillende spelers van het eerste elftal al meegetraind met Jong Ajax. "Branco (van den Boomen, red.), Berghuis, Henderson en Rulli hebben we een aantal keer op de trainingen gehad", zegt Emanuelson in gesprek met de clubkanalen.

De vier kampen of kampten dit seizoen met blessureleed, waardoor ze een enkele keer meetrainden met Jong Ajax. "Dat zijn jongens die zich op een bepaalde manier voorbereiden op wedstrijden en trainingen. De kwaliteit en intensiteit die ze erin stoppen: dat is voor onze spelers een prachtig leermoment, om te zien met welk tempo Berghuis traint als hij een keer meedoet vanuit een blessure", zegt Emanuelson. De oud-voetballer is ook onder de indruk van Jordan Henderson. "Hij doet in zijn coaching al zo veel dingen anders dan onze jongens gewend zijn. Dat zijn dingen die goud zijn.

