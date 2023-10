Boze huurders bezetten kantoor woningcorporatie om sloop van huizen

"Op 22 april hoorden de bewoners tijdens een bijeenkomst van de corporatie dat de wijk plat moest", zei SP-gemeenteraadslid Leroy Vossenberg vrijdagmiddag."Het was gewoon een mededeling. Overleg hierover was niet mogelijk. De wijk hangt sindsdien vol spandoeken. Het moet eens een keer afgelopen zijn. Je gaat geen huizen slopen in een tijd van woningnood."

De bewoners namen zelf het initiatief voor de bezetting vrijdag. Ze hebben matjes en slaapzakken meegenomen en willen niet weg voor ze de directie gesproken hebben."Het vertrouwen in de directie is weg", aldus Vossenberg."Het enige waarover bewoners mogen meepraten is waar het speeltuintje komt en wat voor soort baksteen er in de nieuwbouw komt. Zij willen renovatie en zonnepanelen, in een wijk waaraan al meer dan 25 jaar niks gedaan is.

SP-leider Lilian Marijnissen, ook afkomstig uit Oss, is bij de actie aanwezig."Deze mensen zijn al lange tijd in actie tegen de sloop van hun buurt. Velen zijn hier opgegroeid en wonen hier al jaren", zei ze. headtopics.com

"De corporatie wil een nieuwe buurt over hun vertrouwde buurt heen bouwen. We zien nu door het hele land dat onnodig huizen van mensen worden gesloopt om bijvoorbeeld flats neer te zetten, terwijl de rijke buurten worden ontzien. Je kunt een woningcrisis alleen maar oplossen samen met mensen en niet over de ruggen van mensen."

