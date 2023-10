Boze huurders bezetten kantoor om sloop van huizen: 'Wij blijven hier'

Een van de eisen van de huurders was om de directie vrijdag te spreken. Dat is inmiddels gebeurd: de directeur van de corporatie heeft de huurders rond vijf uur 's middags te woord gestaan.Toch zijn de huurders naar eigen zeggen niet van plan te gaan: de matjes en de slaapzakken zijn zelfs al uitgerold. Ze houden bordjes omhoog met de tekst 'Wij blijven hier'. De huurders zijn vooral boos omdat de beslissing uit het niets voor ze kwam.

"Het was gewoon een mededeling. Overleg hierover was niet mogelijk. De wijk hangt sindsdien vol spandoeken. Het moet eens een keer afgelopen zijn. Je gaat geen huizen slopen in een tijd van woningnood."SP-leider Lilian Marijnissen, ook afkomstig uit Oss, is bij de actie aanwezig."Deze mensen zijn al lange tijd in actie tegen de sloop van hun buurt. Velen zijn hier opgegroeid en wonen hier al jaren", zei ze.

"De corporatie wil een nieuwe buurt over hun vertrouwde buurt heen bouwen. We zien nu door het hele land dat onnodig huizen van mensen worden gesloopt om bijvoorbeeld flats neer te zetten, terwijl de rijke buurten worden ontzien. Je kunt een woningcrisis alleen maar oplossen samen met mensen en niet over de ruggen van mensen." headtopics.com

