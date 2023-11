Boymans doet onthulling over wild voetballeven: 'Was weleens drugs in het spel'

Boymans kende een goede tijd in Utrecht, waar hij regelmatig tot scoren kwam en geliefd was onder de fans. Na het leven als voetballer werkt hij nu echter voor No Art, een platenlabel dat betrokken is bij organisatie van feesten en festivals."Ik zorg voor partnerships, de merchandising van onze kledinglijn, de programmering van de kunst en de marketing. Er komt heel wat bij kijken. No Art is meer dan alleen een muzieklabel, het is meer een levensstijl.

Ruud Boymans speelde in totaal meer dan tweehonderd duels in het betaald voetbal. Inmiddels is hij festivalorganisator bij No Art. De oud-prof van onder meer Fortuna Sittard, VVV Venlo, Willem II en FC Utrecht heeft naar eigen zeggen 'de mooiste job ter wereld'.

FC Utrecht plaatst zich voor de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi, ondanks sterke comeback van RKC op gure herfstavond in Stadion Galgenwaard.

FC Utrecht heeft RKC Waalwijk uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Ron Jans keek al na een halfuur spelen tegen een riante 3-0 voorsprong aan, maar trok de wedstrijd uiteindelijk moeizaam over de streep: 3-2.

De complete wedstrijdpagina van FC Utrecht tegen RKC Waalwijk (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

