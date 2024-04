Botic van de Zandschulp overleeft eerste ronde van ATP-toernooi in Estoril

Botic van de Zandschulp heeft voor de vijfde keer dit seizoen de eerste ronde van een ATP-toernooi overleefd. Hij was op het gravel van Estoril (Portugal) met 6-4, 4-6, 6-1 te sterk voor Federico Coria in een partij die dinsdag vanwege de regen moest worden afgebroken. Van de Zandschulp was de week ingegaan als nummer 87 van de wereld, precies de plek die Coria vorige week nog innam. De Argentijn had één positie moeten inleveren, tegen Van de Zandschulp tien.

Dinsdagmiddag was het op papier geringe niveauverschil aanvankelijk amper zichtbaar geweest. Van de Zandschulp brak zijn opponent al in diens eerste servicegame en stond na een kwartier op een 3-0 voorsprong. De regen voorkwam een snel vervolg op die voortvarende start. Woensdagavond werd de partij voortgezet en het had er alle schijn van dat er in de verhoudingen weinig veranderd wa

