Bosz zag Ajax ook met defensieve tactiek verliezen: 'Weet niet of ze het zondag weer zo doen'

Zondag treft PSV het in crisis verkerende Ajax, in wat nauwelijks nog een topper te noemen is. Het contrast tussen de twee ploegen is groot. De Eindhovense koploper versus de nummer zeventien uit Amsterdam. De kalmte tegenover de onrust. Zeventien punten verschil ook, hoewel Ajax nog twee duels tegoed heeft. PSV-trainer Peter Bosz erkent dat de situatie bij Ajax 'heel extreem' is, maar voorafgaand de onderlinge ontmoeting met zijn oude club is hij terughoudend als altijd.

Wat dat betreft heeft Bosz donderdagavond met belangstelling gekeken naar het Europa League-duel tussen Brighton en Ajax, dat de Amsterdammers met 2-0 verloren. Thuis op de bank, met een wijntje op tafel. Het was niet zozeer de uitslag die hard aankwam in Amsterdam. Zorgelijker was de manier waarop Ajax onderuit ging. Zo becijferde statistiekbureau Opta dat het sinds 2014 niet meer was voorgekomen dat Ajax een tegenstander zo veel passes liet versturen of zoveel in balbezit liet komen.

Peter Bosz zet Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

