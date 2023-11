Bosz schrok van PSV in topper: “Ajax had wel 4 keer kunnen scoren”

Dat PSV na 45 minuten 2-1 achterstond zorgde voor een geïrriteerde trainer van PSV. “Het was dramatisch wat wij lieten zien. Ajax had wel vier keer kunnen scoren en dat lag helemaal aan ons."

“Normaal gesproken kun je een wedstrijd dan niet meer omdraaien”, vervolgde Bosz zijn verhaal. “Dat is ons toch gelukt. De wissels brachten nieuwe energie in het elftal. Aan het eind van de dag zit hier gewoon een gelukkige trainer.”Ondanks dat hij PSV dramatisch zag voetballen bleef Bosz rustig in de kleedkamer. “Ik heb eigenlijk alleen gezegd welke wissels we gingen toepassen en dat we iets anders druk gingen zetten op Ajax. Een donderspeech is ook niet nodig.

Guus Til was één van de invallers in de rust en draaide samen met zijn ploeg de wedstrijd om. “Ik zat op de bank al na te denken over oplossingen. Je weet dat je erin kan komen. Het is niet de eerste keer dat ik en Ismael Saibari de wedstrijd omdraaien”, doelde hij op de andere invaller in de rust.PSV is de grote winnaar van het weekend. Concurrent Feyenoord liet punten liggen bij FC Twente. headtopics.com

En Ajax, dat staat op de laatste plek in de Eredivisie. Maakt dat de middag extra mooi? “Nee eigenlijk niet”, was Til eerlijk. “Ajax moet gewoon meedoen om de titel. Ik vind het helemaal niet leuk dat het slecht gaat met ze. Hopelijk vinden ze de weg omhoog.”

Bonno is voor PSV en Yvonne voor Ajax: 'Hij moet zijn mond houden'Terwijl haar man Bonno door het huis danst is Yvonne Bes al weken in mineur door de tragische seizoenstart van haar favoriete Ajax. Het stel is al 45 jaar getrouwd en ze zijn allebei gepassioneerde voetballiefhebbers. Alleen Yvon is voor Ajax en Bonno voor PSV. Lees verder ⮕

Bonno is voor PSV, maar zijn vrouw voor Ajax: 'Hij moet zijn mond houden'Terwijl haar man Bonno door het huis danst is Yvonne Bes al weken in mineur door de tragische seizoenstart van haar favoriete Ajax. Het stel is al 45 jaar getrouwd en ze zijn allebei gepassioneerde voetballiefhebbers. Alleen Yvon is voor Ajax en Bonno voor PSV. Lees verder ⮕

PSV laat Ajax imploderen na gouden greep van Peter BoszLees meer Lees verder ⮕

Bosz schrikt van eerste helft PSV: 'Geluk dat Ajax niet vier keer scoorde'Lees meer Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert één wijziging door voor topperKoploper PSV beschouwt de wedstrijd tegen laagvlieger Ajax 'gewoon' als een topper, zo benadrukte Peter Bosz. De Eindhovenaren voeren ten opzichte van het Champions League-duel met RC Lens vermoedelijk één wijziging door in de basiself. Lees verder ⮕

Bosz maakt korte metten met 'allemaal domme verhalen' voor PSVHet vertrouwen in het Philips Stadion is groot voor PSV - Ajax, maar Peter Bosz verkoopt de huid niet voordat de beer geschoten is. De trainer blijft op zijn hoede, ondanks de problemen in Amsterdam. Lees verder ⮕