Bosz schrikt van eerste helft PSV: 'Geluk dat Ajax niet vier keer scoorde'

Een donderspeech paste de oefenmeester niet toe na de eerste helft vanHet dit seizoen zo zwak presterende Ajax leidde halverwege met 1-2 in het Philips Stadion. Dat lag volgens Bosz niet zozeer aan de Amsterdammers. 'Het verschil tussen de eerste en tweede helft zat bij ons. Ik vond ons dramatisch in balbezit, we kregen de druk er ook niet op. We mochten van geluk spreken dat zij niet vier keer scoorden.

Bosz hield echter vertrouwen, een tirade halverwege achtte hij niet nodig. 'We hebben gewoon goede voetballers en dat hebben we al laten zien dit seizoen. Ik heb gezegd dat we twee wissels zouden toepassen en hoe we het zouden doen. Iedereen voelde wel dat het niet goed was, daar hebben ze geen schreeuwende trainer bij nodig.'

Met Guus Til voor Malik Tillman en Ismael Saibari voor Joey Veerman toonde PSV na de hervatting een heel ander gezicht. 'Je kunt niet anders zeggen dat die jongens het verschil maken. Als je ook ziet wat Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen brengen, al is het dan voor tien minuten…' headtopics.com

Door de zege van PSV zakte Ajax naar de laatste plaats in de Eredivisie. 'Je kunt niet zeggen dat dat ligt aan de Eredivisie, dit heeft met Ajax te maken.' De Jong Luuk de Jong maakte vijf jaar geleden al deel uit van de PSV-selectie. 'Hopelijk kunnen we die reeks nu overtreffen, vandaag is het sowieso een heerlijke dag.' Net als Bosz zag de aanvaller in de eerste helft een onherkenbaar PSV. 'We lieten ons verrassen. We waren niet scherp genoeg in duels. Dan hebben we geluk dat ze er niet vier maken. In de rust kun je het rechtzetten en dat pakte heel goed uit.

Ook De Jong toonde zich complimenteus voor Til en Saibari. 'Soms heb je iets nodig als team, het zegt veel over wat voor een selectie wij hebben. Vanaf de bank kunnen jongens zo belangrijk zijn voor ons.' headtopics.com

