Bosz op zijn hoede: ‘Dat het wel even 5-0 wordt tegen Ajax zijn onzinverhalen’

tegen Ajax aankomende zondag.

"We zijn pas negen duels onderweg en het is duidelijk dat wij het goed doen en zij niet. Het contrast kan bijna niet groter", zo steekt Bosz van wal. De geboren Apeldoorner geeft aan mee te leven met de Ajax-fans."Ik heb daar slechts een jaar gewerkt en daar veel fijne mensen ontmoet. Voor de fans en die mensen is het verschrikkelijk"."Dat het wel even 5-0 wordt tegen Ajax zijn onzinverhalen, dat vind ik gewoon lachwekkend.

Ajax ging donderdag met 2-0 onderuit tegen Brighton bij het debuut als hoofdtrainer van Hedwiges Maduro. Een wedstrijd waar Bosz even goed is voor gaan zitten."Ik heb zeker naar Ajax gekeken. Het was interessant om te kijken wat Maduro zou veranderen." headtopics.com

"Hoe Ajax gisteren (donderdag, red.) speelde nemen we wel mee. Ik weet niet of ze het op dezelfde manier gaan doen, misschien komen ze wel zo te staan omdat wij ze zo terugdringen", blikt de trainer vooruit, die ook nog een vervelend nieuwtje vanuit de ziekenboeg heeft.

Armel Bella-Kotchap ligt voorlopig nog in de lappenmand, zo onthult Bosz."Hij is er tegen Ajax niet bij en ik verwacht dat hij er ook wat langer niet bij zal zijn." Noa Lang traint individueel mee, maar is nog niet wedstrijdklaar. Vermoedelijk zal de smaakmaker pas na de interlandperiode weer inzetbaar zijn. headtopics.com

"Dat is een ontzettend belangrijke wedstrijd voor PSV en we willen jullie allen dan ook vragen om ons team maximaal en vooral positief te ondersteunen. De ogen van de vaderlandse voetbalwereld zijn die dag op ons gericht. Steun onze club op een positieve manier."

