Ajax ging donderdag met 2-0 onderuit tegen Brighton bij het debuut als hoofdtrainer van Hedwiges Maduro. Een wedstrijd waar Bosz even goed is voor gaan zitten."Ik heb zeker naar Ajax gekeken. Het was interessant om te kijken wat Maduro zou veranderen."

Armel Bella-Kotchap ligt voorlopig nog in de lappenmand, zo onthult Bosz."Hij is er tegen Ajax niet bij en ik verwacht dat hij er ook wat langer niet bij zal zijn." Noa Lang traint individueel mee, maar is nog niet wedstrijdklaar. Vermoedelijk zal de smaakmaker pas na de interlandperiode weer inzetbaar zijn. headtopics.com

Persoonlijk heb ik ook het gevoel dat het echt geen walk over gaat worden, zoals menigen aangeven. Ik ben al blij met de 3 punten maar als het met grote cijfers gebeurd ga ik natuurlijk niet om rouwen. laten we er maar eerst voor zorgen dat we beter gaan voetballen dan de afgelopen 2 wedstrijden en winnen.Het slechtste Utrecht van de afgelopen 25 jaar heeft er 4 gemaakt tegen Ajax. Je hoeft echt niet zo onderdanig te doen en zeggen dat 3 punten genoeg is.

Ik hoop vurig op de ommekeer.aanstaande zondag. Gewoon een totaal verrassende en onverdiende 0-1 uit een eigen goal.begin de weg naar boven gewoon lekker dit weekend jongens.Ik hoop voor je dat ze na het weekend weer de weg omhoog vinden. headtopics.com

Eens dat het voor iedereen beter is als Ajax geen degradatievoetbal speelt zoals nu. Hopelijk wordt het een spannende wedstrijd zondag, hoop uiteraard wel dat PSV voor de 6e keer op rij van Ajax wint, en kijk vervolgens uit naar de reactie van Myvision dat het aan Ajax te danken is dat PSV wint.Is een favoriet van je om Borstklopperij te gebruiken. Nergens geeft hij aan dat successen aan Ajax te danken zijn.

