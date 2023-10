Bosz heeft te doen met Ajax-fans: 'Het is verschrikkelijk voor ze'

Komende zondag staan PSV en Ajax tegenover elkaar in de Eredivisie. Normaal gesproken een topwedstrijd, maar de harde realiteit is dat het een treffen tussen de nummers één en zeventien van de Eredivisie is. 'We zijn pas negen duels onderweg, maar het is duidelijk dat wij het goed doen en zij niet', zei Bosz voorafgaand aan het duel op de persconferentie.

'Het contrast kan bijna niet groter', zei Bosz over de huidige verhouding tussen PSV en Ajax. De Apeldoorner was zelf in het seizoen 2016/17 de hoofdtrainer van Ajax. 'Ik heb daar maar een jaar gewerkt, maar heb er veel fijne mensen ontmoet. Voor de fans en voor die mensen is dit echt verschrikkelijk. Het is wel heel extreem wat daar gebeurt.'In aanloop naar het duel met PSV heeft Ajax trainer Maurice Steijn op straat gezet.

