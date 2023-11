Bosz heeft gemengde gevoelens, maar looft duo: ‘Zij maken wéér het verschil’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Peter Bosz heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de gewonnen topper tegen Ajax.

"En ook al is het maar tien minuten: als je ziet hoe Pepi en Vertessen erin komen, dat is wat je wil zien. Je kan niet anders dan zeggen dat die jongens het verschil maken", aldus Bosz. Saibari maakte ook in statistisch opzicht het verschil: de Marokkaans international verzorgde de beslissende 3-2. Til gaf zowel de voorzet voorafgaand aan de 2-2 als die aan de 5-2. PSV blijft door de zege de nog altijd foutloze koploper. De Eindhovenaren zetten al hun tien competitieduels in een overwinning om.Peter Bosz heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de gewonnen topper tegen Ajax.

PSV laat Ajax imploderen na gouden greep van Peter BoszLees meer Lees verder ⮕

Bosz hakt knoop door op middenveld in opstelling voor topper tegen AjaxPeter Bosz heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel met Ajax. De oefenmeester van PSV voert geen veranderingen door ten opzichte van het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen RC Lens (1-1). Daarom geniet Malik Tillman de voorkeur op de 10-positie ten opzichte van Guus Til. Lees verder ⮕

Bosz hakt knoop door op middenveld in opstelling voor topper tegen AjaxPeter Bosz heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel met Ajax. De oefenmeester van PSV voert geen veranderingen door ten opzichte van het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen RC Lens (1-1). Daarom geniet Malik Tillman de voorkeur op de 10-positie ten opzichte van Guus Til. Lees verder ⮕

Bosz schrikt van eerste helft PSV: 'Geluk dat Ajax niet vier keer scoorde'Lees meer Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕