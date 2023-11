Bosz en Krüzen herenigd bij Heracles

Voort te zetten, maar het is ook een hereniging met een oude bekende. Hendri Krüzen was een groot gedeelte van zijn loopbaan de assistent van Bosz, maar in hun tijd bij Lyon besloten de twee hun wegen te laten scheiden. Dit idee kwam niet vanuit Bosz."Ik was met hem getrouwd, maar ik had hem het liefst de rest van mijn leven bij me gehad", vertelt Bosz over zijn band met Krüzen. De huidige assistent van Heracles vertrok bij Lyon, omdat hij het lastig had met de Franse taal

. Daarna besloot hij om niet meer weg te gaan en de rest van zijn loopbaan in Almelo te slijten

:

VOETBALZONENL: Bosz ontvangt goed en slecht nieuws in aanloop naar duel met HeraclesPeter Bosz kan zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (16.30 uur) niet beschikken over Noa Lang, zo heeft hij vrijdag laten weten tijdens de afsluitende persconferentie. Oliver Boscagli is wel van de partij. De Fransman speelde vorig seizoen geen wedstrijden op kunstgras, maar doet dat nu dus wel.

NUSPORT: Bosz dubt nog over één positie in PSV-basis voor weerzien vrienden bij HeraclesPeter Bosz staat zaterdag met PSV voor een bijzondere wedstrijd. De trainer gaat op bezoek bij zijn oude club Heracles Almelo. Voordat hij aan dat weerzien kan denken, heeft hij eerst nog een lastige puzzel te leggen.

NOSSPORT: PSV ook zonder Lang tegen Heracles, Bosz spreekt met Veerman over gedragHet eredivisieduel met Heracles van zaterdag in Almelo komt voor PSV-aanvaller Noa Lang te vroeg, zo meldt trainer Peter Bosz bij een persconferentie in Eindhoven.

