Boskamp: 'Vermeeren is niet van het niveau van Xavi en Iniesta'

Eerder vergeleek technisch directeur Marc Overmars de uitblinkende Vermeeren zelfs met twee Barça-grootheden."Marc Overmars noemde Vermeeren een tijdje geleden in één adem met Xavi en Iniesta. Maar dat moet hij niet doen, want die twee waren van een ander niveau", oordeelt Boskamp in Boskamp is desondanks zeer gecharmeerd van Vermeeren en El Khannouss.

"Als ik er één naar 'mijn' Feyenoord mocht halen? Dan Vermeeren, door de manier waarop we spelen", aldus de analist, die benadrukt dat hij beide talenten met open armen zou ontvangen. Heel reëel lijkt dat niet: de twee worden in de gaten gehouden door meerdere grote clubs in Europa.Vermeeren speelde dit seizoen twaalf wedstrijden in de Jupiler Pro League, waar hij één keer scoorde en twee assists gaf. El Khannouss speelde eveneens twaalf wedstrijden. De-middenvelder staat op drie goals en één assist"Ze zijn best vergelijkbaar met de De Bruyne van bij Genk, die van tien jaar geleden", zegt oud-prof Marc Degryse.Vide

:

VI_NL: 'Europese top wil Vermeeren', handhavingsheld verlengt bij EvertonLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

VOETBALPRIMEUR: Boskamp zou Belgische sensatie graag bij Feyenoord zien, maar fluit Overmars terugIn de Jupiler Pro League schitteren enkele talenten die potentieel de wereldtop kunnen bereiken. Arthur Vermeeren en Bilal El Khannouss scharen zich daaronder. Jan Boskamp zou zeker de Royal Antwerp FC-speler graag naar Feyenoord halen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRIMEUR: Frimpong wint clash van Weghorst, Leipzig met Simons gaat onderuitBundesliga-koploper Bayer Leverkusen heeft in een spektakelstuk afgerekend met Hoffenheim. Xavi Simons kon met RB Leipzig een nederlaag tegen FSV Mainz 05 niet voorkomen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NUSPORT: Scorende Weghorst verliest met Hoffenheim, ook Simons lijdt nederlaagWout Weghorst heeft Hoffenheim zaterdag ondanks een doelpunt niet kunnen behoeden van een nederlaag tegen koploper Bayer Leverkusen (2-3). Xavi Simons ging ook onderuit met RB Leipzig tegen FSV Mainz 05: 2-0.

Bron: NUsport | Lees verder »

NUSPORT: Zwaargewonden onder wie een kind bij groot ongeluk op A2 bij OudenrijnBij een zwaar ongeluk op de A2 bij knooppunt Oudenrijn zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind.

Bron: NUsport | Lees verder »

NOS: Verstappen hield zijn banden het beste onder controle: 'Je kunt niet voluit gaan'Max Verstappen wint in Brazilië de sprintrace voor Lando Norris. Zondag start hij op pole bij de hoofdrace van de grand prix in Sao Paulo.

Bron: NOS | Lees verder »