Borussia Dortmund toont veerkracht maar weet niet te winnen in Frankfurt

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.een 2-0 én 3-2 achterstand slechts deel goedmaken: 3-3. Door het gelijkspel blijft Dortmund steken op plek vier en laat het na over VfB Stuttgart heen te klimmen.

Aan de kant van Frankfurt kreeg Philipp Max een basisplaats, terwijl een andere ex-PSV'er, Mario Götze, zou invallen. Bij Dortmund was Donyell Malen verzekerd van een basisplaats. Een handsbal van Marius Wolf in zijn eigen zestien betekende dat Frankfurt al in de achtste minuut een strafschop mocht nemen. Omar Marmoush pakte zijn verantwoordelijkheid en verschalkte Gregor Kobel: 1-0.

De spits was halverwege de eerste helft ook goed voor de tweede treffer van de middag. Marmoush tikte een rebound binnen, nadat Kobel vlak daarvoor nog tot tweemaal toe redding bracht op pogingen van Buta. De volgende domper voor Dortmund volgde al snel, toen bleek dat Kobel gewisseld moest worden. Hij werd vervangen door Alexander Meyer. headtopics.com

Vlak voor rust claimde Frankfurt een strafschop na een vermeende overtreding op Marmoush in de zestien. Scheidsrechter Robert Schröder ging naar het scherm, maar kwam tot de conclusie dat er van een strafschop geen sprake was. Vlak nadat Farès Chaïbi naliet om de 3-0 tegen de touwen te schieten, kreeg Frankfurt een volgende domper te verwerken.

De 2-3 leek in de maak, maar Dortmund kwam van een koude kermis thuis. Vlak nadat Marco Reus zijn poging gestrand zag worden door een verdediger, was het twintig minuten voor tijd raak aan de andere kant. Een strakke pass van Ellyes Skhiri kwam perfect voor Chaïbi in de zestien terecht. De Algerijn ontdeed zich van zijn directe tegenstander en schoof in de verre hoek binnen: 3-2. headtopics.com

Live: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Eintracht Frankfurt tegen Borussia Dortmund (Bundesliga) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

Borussia Dortmund recht meermaals de rug en voorkomt eerste competitieverliesLees meer Lees verder ⮕

LIVE: Dortmund wil CL-zege op Newcastle vervolg geven tegen FrankfurtZondagmiddag gaat Borussia Dortmund in de Bundesliga op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Eerder deze week boekte Die Schwarzgelben een knappe 0-1 uitzege op Newcastle United, in de Champions League. Om niet te zakken op de ranglijst, zal er gewonnen moeten worden van Frankfurt, dat op de zevende plek staat. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen wint bij EK-debuut, Van Duijvenbode uitgeschakeldOok viervoudig Europees kampioen Michael van Gerwen komt vrijdagavond nog in actie in Dortmund. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen wint bij EK-debuut, Van Duijvenbode uitgeschakeldOok viervoudig Europees kampioen Michael van Gerwen komt vrijdagavond nog in actie in Dortmund. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen naar tweede ronde EK, Van Duijvenbode uitgeschakeldOok viervoudig Europees kampioen Michael van Gerwen komt vrijdagavond in actie in Dortmund. Lees verder ⮕