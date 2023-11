Borussia Dortmund recht meermaals de rug en voorkomt eerste competitieverlies

Door een knap staaltje veerkracht, dat twee keer getoond moest worden, werd op bezoek bij Eintracht Frankfurt wel de eerste competitienederlaag van dit seizoen voorkomen: 3-3.Dortmund was de laatste weken uitstekend op dreef, met vijf competitiezeges op rij en midweeks nog een knappe Champions League-overwinning op Newcastle United.

Donyell Malen werd in Engeland, tot verbazing van doelman Gregor Kobel, gekozen tot Man van de Wedstrijd Na 25 minuten keek Dortmund tegen een 2-0 achterstand aan. Omar Marmoush scoorde twee keer voor Frankfurt: eerst benutte hij een strafschop, gegeven na een handsbal van Marius Wolf, en vervolgens scoorde de spits uit een rebound. Pas kort voor rust deed Dortmund iets terug, toen Marcel Sabitzer op aangeven van Niclas Füllkrug de aansluitingstreffer binnenschoot.

Malen kwam niet terug voor de tweede helft. De aanvaller werd vervangen door Youssoufa Moukoko, die een kleine tien minuten na zijn entree de 2-2 binnenschoot. De defensie van Frankfurt appelleerde voor buitenspel voor Füllkrug, die in de baan van het schot stond, maar het eerste Bundesliga-doelpunt van Moukoko sinds 8 april werd goedgekeurd.De comeback was daarmee voltooid, maar Dortmund moest al snel weer opnieuw beginnen. headtopics.com

Dortmund wilde hierna meer, maar kreeg dat niet. Door het gelijkspel in Frankfurt heeft de ploeg van Edin Terzic nu twee punten minder dan lijstaanvoerder Bayern München. Bayer Leverkusen kan de koppositie nog overnemen van Bayern, als het later deze zondag (17.30 uur) wint van SC Freiburg.

