Bonenstaak Chet Holmgren is de revelatie van Oklahoma City Thunder

Een bonenstaak die vroeger een bloempotkapsel had, is met basketbalploeg Oklahoma City Thunder de revelatie van dit NBA-seizoen. Chet Holmgren, 21 jaar pas, staat model voor de snelle opmars van een team met de gemiddelde leeftijd van een universiteitsploeg. 'De toekomst van de Thunder is niet rooskleurig, die is neonkleurig', zegt NBA-kenner Ivan Lukic.

Voor het jonge Oklahoma City, dat zich deze week voor het eerst in vier seizoenen voor de play-offs plaatste en met regerend kampioen Denver en Minnesota wedijvert om de eerste plek in de Western Conference, is volgens Lukic de sky the limit. 'Natuurlijk zijn ze van Denver de komende jaren nog niet af', zegt de maker van De Basketbal Podcast over de NBA. 'Maar als er één team is dat in de nabije toekomst zou kunnen uitgroeien tot een dynastie, dan is het Oklahoma City.' In de NBA kunnen lelijke eendjes veranderen in mooie zwane

Oklahoma City Thunder: NBA-team van de toekomst met veelzijdige bonenstaak HolmgrenChet Holmgren, 21 jaar pas, staat model voor de snelle opmars van OKC Thunder, een NBA-team met de gemiddelde leeftijd van een universiteitsploeg.

