Bomenkap bij homo-ontmoetingsplek: 'Ze willen ons hier weghebben'

Een doelbewuste kaalslag. Zo noemt Hans Scheffer de recent door de gemeente Borger-Odoorn uitgevoerde bomenkap bij een parkeerplaats net buiten Drouwenermond. Het is namelijk niet zómaar een parkeerplaats, maar deze is al jaren in gebruik als homo-ontmoetingsplek. 'Het lijkt me duidelijk dat ze ons hier weg willen hebben.

Volgens mij kun je hier niet spreken van regulier onderhoud.' Volgens Scheffer is deze actie doelbewust uitgevoerd en buitenproportioneel. 'Groenonderhoud was voor meerdere plekken in de gemeente vooraf aangekondigd, maar alleen hier is het zo rigoureus uitgevoerd.' Zijn organisatie pleit daarom nu voor herstel van het bosperceel, door middel van herplanting.

