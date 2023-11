Bologna wint met 1-0 van Lazio dankzij assist van Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee verkeert in bloedvorm en heeft met een subtiele assist bijgedragen aan de 1-0 zege van Bologna op Lazio. Laatsgenoemde ploeg neemt het dinsdag op tegen Feyenoord in de Champions League. Vlak na rust zette Zirkzee met een subtiele pass Lewis Ferguson vrij voor het doel. De Schot bleef vervolgens kalm en schoot de thuisploeg naar een 1-0 voorsprong. Die marge werd vervolgens niet meer uit handen gegeven

. Door de zege wipt Bologna over Lazio heen en stijgt het naar de zesde plaats in de competitie. Voor Lazio is de nederlaag bij Bologna een slechte generale repetitie voor het Champions League-duel met Feyenoord. De Italianen ontvangen de Rotterdammers dinsdag in de groepsfase van het hoogste Europese toernooi. Feyenoord staat met zes punten bovenaan in Groep E van de Champions League, gevolgd door Atlético Madrid (vijf punten), Lazio (vier punten) en Celtic (1 punt). Het duel in Rome tussen Lazio en Feyenoord begint dinsdag om 21.00 uur. Joshua Zirkzee met de assist en de Schot werkt na 25 seconden binnen in de tweede helft

:

