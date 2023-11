Boëtius doet open sollicitatie, maar noemt kans op Sparta-move 'nul procent'

Boëtius, hersteld van teelbalkanker, vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Bundesliga-degradant Hertha BSC en staat open voor een nieuwe uitdaging. Of die in Rotterdam ligt, is nog maar de vraag."Het gaat goed, iedereen is gezond. Ik heb alleen nog geen club. Als dat mag gebeuren, gaat het perfect", lacht Boëtius bij"Sparta? Die kans is op dit moment nul procent", gaat de 29-jarige middenvelder verder.

Boëtius benadrukt dat hij geen 'snelle buitenspeler' meer is. In Duitsland werd hij omgeturnd tot een middenvelder."Ik ben heel allround geworden. Of ik een aanwinst zou zijn voor elke -club? Ja, absoluut. Als een geïnteresseerde club vraagt op welke positie ik wil spelen, dan zeg ik middenveld."

