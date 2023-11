Boek Britney Spears in VS binnen week 1,1 miljoen keer verkocht

Ook in Nederland doet The Woman In Me het goed, bleek woensdag al. De biografie kwam binnen op de vijfde plaats van de Bestseller 60.Komiek Brigitte Kaandorp speelt bijrol in Ferry: De Serie Brigitte Kaandorp is voor het eerst in vele jaren weer een keer als acteur te zien. De 61-jarige cabaretière speelt in…De hitmusical Mean Girls, gebaseerd op de succesvolle film uit 2004, komt naar Europa. In Londen is het stuk, dat op…De Poezenkrant stopt er na vijftig jaar mee. Nummer 70, de editie die vanaf deze week in de winkels ligt, wordt de…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Boek Britney Spears stormt Nederlandse bestsellerslijst binnenDe memoires van Britney Spears zijn afgelopen week goed verkocht in de Nederlandse boekwinkels. The Woman In Me komt binnen op de vijfde plaats van de Bestseller 60, heeft boekenkoepel CPNB gemeld.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Britney Spears krijgt boetes voor verkeersovertredingenBritney Spears is zowel in september als in oktober een keer aangehouden omdat ze een verkeersovertreding maakte. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, die beelden van beide momenten deelt.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Britney Spears krijgt boetes voor verkeersovertredingenBritney Spears (41) is zowel in september als in oktober een keer aangehouden omdat ze een verkeersovertreding maakte. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite 'TMZ', die beelden van beide momenten deelt.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Joris Linssen komt volgend jaar met nieuw boekJoris Linssen heeft een boek geschreven over zijn eigen leven dat op 16 januari 2024 verschijnt. Dat heeft uitgeverij Luitingh-Sijthoff dinsdag bekendgemaakt.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: The Rolling Stones scoren als eerste artiesten in elk decenniumThe Rolling Stones zijn de eerste muziekartiesten die vanaf de jaren zestig elk decennium in de top 10-albums gestaan hebben in de Verenigde Staten. Hun nieuwste album Hackney Diamonds kwam deze week binnen op de derde plaats in de Billboard 200, de officiële albumlijst van de Verenigde Staten.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

EENVANDAAG: Waarom zijn de adviezen van de Verenigde Naties in oorlogssituaties niet bindend? En andere vragen van jullie beantwoordDe Verenigde Naties spreken zich al decennia uit over internationale conflicten. Ook over de oorlog tussen Israël en Hamas. Voor EenVandaag vraagt vroegen we wat jullie wilden weten over de rol van de VN bij oorlogen.

Bron: EenVandaag | Lees verder ⮕