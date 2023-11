Bob Sikkes ziet 'wonderlijkste' badkamer ooit in Kopen Zonder Kijken: 'Echt bloedje lelijk'

Bob weet al snel wat hij aan het huis wil veranderen. De badkamer doet hem namelijk het meest pijn aan de ogen."Dan komen we boven in een van de wonderlijkste badkamers die ik ooit gezien heb in mijn leven. Het past allemaal, maar je kan je kont niet keren. Ik vind het echt bloedje lelijk." Bob laat het idee van een bad los en realiseert een mooie inloopdouche voor Sophie en Gijs en hun twee kinderen. Samen met de touch van Roos Reedijk wordt het een plaatje van een badkamer.

Het stel is superblij met het huis."Het is echt heel mooi en het voelt echt als een fijne plek", vertelt Sophie aan het einde van de tour door het huis. Wil je weten hoe het nu met het stel gaat en of ze nog iets aan hun nieuwe huisje hebben veranderd? Bekijk dan de video hieronder.

'Een Moord Kost Meer Levens' is gebaseerd op het levensverhaal van Paul Spruit, een moordenaar in de jaren '80. De serie…

