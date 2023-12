Blunder van scheidsrechter en VAR leidt tot omstreden doelpunt

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De journalist deed navraag en kwam tot de constatering dat het doelpunt nooit had mogen tellen.

"Een blunder van scheidsrechter Joey Kooij en VAR Sander van der Eijk dus", aldus Verweij op X. In de 89ste minuut kwam PEC op gelijke hoogte tegen Ajax. Apostolos Vellios wist de bal in het strafschopgebied naar Thy te tikken, die met een omhaal knap scoorde: 2-2. In de herhaling bleek dat Vellios de bal nog even met de arm beroerde voordat die bij Thy kwam, maar het doelpunt telde.-verslaggever Pascal Kamperman legde na afloop uit dat het naar zijn idee een geldig doelpunt is. De handsregel is op 1 juli verander





Ajax loopt twee punten mis tegen PEC na assist met luchtje van handsAjax heeft zondag niet weten te winnen van PEC Zwolle. Lennart Thy dompelde de Amsterdammers diep in de slotfase van de wedstrijd in rouw met een omhaal: 2-2. De spits van PEC ontving de bal via de hand van ploeggenoot Apostolos Vellios, maar VAR Sander van der Eijk verzuimde om het doelpunt af te keuren.

