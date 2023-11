Bloemenzee voor Chinese oud-premier Li, maar wel onder streng toezicht

' Ooit was Li een van de kanshebbers voor het partijvoorzitterschap, maar in de afgelopen jaren zette president en 'partijbaas voor het leven' Xi Jinping de premier goeddeels buitenspel. Eerder dit jaar ging Li met pensioen. Afgelopen donderdag overleed hij in Shanghai aan een hartstilstand, meldden staatsmedia. Verdere mededelingen zijn niet gedaan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Groningen moet het te midden van 'enorme crisis' zonder Lukkien stellenFC Groningen moet het zonder Dick Lukkien stellen in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys woensdagavond. De trainer zit vanwege kaakproblemen niet op de bank, zo meldt De Trots van het Noorden.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Infantino bevestigt: Saudi-Arabië mag WK 2034 na schimmig proces organiserenDe kogel is door de kerk: Saudi-Arabië gaat het WK in 2034 organiseren. In een bericht op Instagram bevestigt Gianni Infantino dat het land in het Midden-Oosten het toernooi toegewezen krijgt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Kijkers onder de indruk van Leven Zonder Letters: 'Wat doet Frans Bauer dit goed'Frans Bauer (49) gooit hoge ogen met het nieuwe AVROTROS-programma 'Leven Zonder Letters' en maakt die verwachtingen ook waar. Kijkers zien maandagavond tranen vloeien, maar ook geslaagde examens de eerste aflevering, die smaakt naar meer.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: 'Selectie uit kritiek op aanpak Ten Hag: groepssfeer lijdt onder harde werkwijze'Naar verluidt zouden de spelers van Manchester United steeds meer kritiek hebben op de harde werkwijze van manager Erik ten Hag. Volgens The Daily Mail zou de huidige aanpak van de manager zorgen dat de sfeer binnen de spelersgroep minder wordt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Fikse tegenwind Union Berlin na jaren voorspoed: succestrainer onder drukLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Vertonghen lijdt onder Ajax-situatie: 'Er is veel schade aangericht'Het doet Jan Vertonghen pijn dat Ajax is afgegleden naar de achttiende plaats op de Eredivisie-ranglijst. De voormalig speler van de Amsterdamse club heeft er ondanks alle malaise vertrouwen in dat er met de nieuwe gearriveerde namen snel gewerkt kan worden aan een herstel.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕