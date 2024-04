Blinker looft prestaties van Ramalho en Dest

Allereerst steekt Blinker de loftrompet over Ramalho ."Hij wordt door tegenstanders vaak vrijgelaten in de opbouw, maar nu had hij mede de meeste balcontacten omdat hij continu goede dingen deed met zijn passing van achteruit", aldus de drievoudig

-international."Hij straalde zelfvertrouwen uit. Als je dan mee naar voren gaat en met zo’n kopbal scoort, dan verdien je dit plekje. Mooi voor hem, na toch veel kritiek."De Telegraaf ."In het begin van dit seizoen dacht ik: dit gaat steeds maar net goed, met die kleine pasjes en dat getruc van hem. Maar hij doet het nu al een wedstrijdje of dertig en góéd ook, zeg", is Blinker van mening. Hij denkt dat tegenstanders het 'vreselijk' vinden om tegen Dest te spelen."De

lijkt soms een speeltuin voor hem. Het oogt veel te makkelijk en hij heeft veel meer uitdaging nodig."Ook Veerman behoort tot de beste spelers van de afgelopen speelronde volgens Blinker. De oud-voetballer ziet in de achtvoudig Oranje-international een 'soevereine' middenvelder."Hij heeft zoveel rust, komt continu in de positie om aanspeelbaar te zijn en weet dan al waar hij die bal vooruit gaat passen", aldus Blinker.

Ten slotte komt Blinker te spreken over De Jong, die dit seizoen al goed is voor 26 doelpunten in dertig wedstrijden."Hij lijkt me een geweldige speler voor zijn medespelers", begint de oud-voetballer zijn verhaal. Hij ziet de spits negentig minuten lang zijn ploeg op sleeptouw nemen."Voetballend lijkt het soms niet zo bijzonder, maar het is zo nuttig en efficiënt voor een elftal. Die assist op Johan Bakayoko, die kaats uit de lucht, was een uitstekend voorbeeld.

Blinker Ramalho Dest Prestaties Beste Spelers Speelronde

