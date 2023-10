Blinds Girona in blessuretijd naar winst op Celta en terug aan kop in Spanje

Girona blijft uitstekend presteren in La Liga. Tegen nummer achttien Celta de Vigo pakten de Catalanen dit keer pas in blessuretijd de winst: 1-0. Yangel Herrera maakte in de 91ste minuut het winnende doelpunt. Met de negende zege van het seizoen is Girona in ieder geval voor even weer koploper. Nummer twee Real Madrid moet zaterdag El Clásico winnen tegen FC Barcelona om de koppositie te heroveren.

Met Daley Blind in de basis had Girona het voor rust lastig met de ploeg van trainer Rafael Benítez. Met een solo van Jonathan Bamba zorgde Celta zelfs voor het meest dreigende moment. In de tweede helft kreeg de verrassing van dit seizoen, vorig jaar achttiende na elf speelronden, gaandeweg meer grip op het duel. Yan Couto kreeg na ruim een uur een dot van een kans, maar zijn schot was te wild.

