Blijft veel subsidiegeld voor bedrijven liggen? Ondernemend Emmen denkt van wel

Ondernemend Emmen heeft de indruk dat veel bedrijven in de regio subsidiegeld laten liggen. Volgens directeur Herman Idema zijn te veel regelingen onbekend of misschien te ingewikkeld. 'Het is toch zonde wanneer geld, dat er is voor bedrijven, blijft liggen.' Hoe dat precies zit, wordt nu uitgezocht door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die gaat in kaart brengen hoe bedrijven in de gemeente Emmen gebruik maken van subsidies en regelingen voor het bedrijfsleven.

Ondernemend Emmen wil - zodra de resultaten van het onderzoek er zijn - een project beginnen om ervoor te zorgen dat bedrijven de subsidiepotjes beter weten te vinden. Ook is het de bedoeling dat ondernemers geholpen kunnen worden bij het doen van een aanvraag. 'Daar hebben we de afgelopen paar jaar aardig wat ervaring mee opgedaan, plus dat we een netwerk van betrouwbare specialisten hebben opgebouwd die bedrijven bij wat ingewikkelder zaken goed kunnen adviseren.

