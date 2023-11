Blessure Tchouaméni biedt wellicht perspectief voor Modric

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Foto vanuit ziekenhuisbed geeft ernst van blessure PSV-verdediger aanArmel Bella-Kotchap is zaterdag geopereerd aan zijn schouder en sleutelbeen, zo blijkt uit een post op Instagram. De verdediger moet vanaf nu revalideren en volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zal dat enkele weken in beslag nemen. Lees verder ⮕

Maduro blikt vooruit op PSV en komt met blessure-updates AjaxLees meer Lees verder ⮕

Steunpilaar Bayern keert terug na lange blessure: 'Zal snel in topvorm zijn'Manuel Neuer gaat weer zijn opwachting maken in het doel van Bayern München, zo zegt trainer Thomas Tuchel op de persconferentie in aanloop naar het duel met Darmstadt. 'Als er niks geks gebeurt op de training, speelt hij morgen.' Lees verder ⮕

Liveblog: FC Emmen vroeg op achterstand tegen Jong AZ; Konings eraf met blessureTussenstand FC Emmen - Jong AZ: 0-1 De goal van Jong AZ is gemaakt door Addai Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕