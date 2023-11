Black Achievement Awards uitgereikt: 'Belangrijk podium voor mensen van kleur'

In de categorie Onderwijs en Wetenschap won zorgverlener Michel van Genderen. 'Ik ben dankbaar voor de erkenning. Ik wil mensen inspireren buiten de gemaakte paden te denken en te geloven in eigen kwaliteiten en kracht', benadrukte hij. Andere winnaars waren Orville Breeveld (Kunst en Cultuur), Nigel de Jong (Sport), Gia Bab (Mens en Maatschappij), Richard Benoi (Ondernemerschap) en Sharon Breidel.

